Шмыгаль призвал власть в Киеве и Харькове самостоятельно усилить карантин
9 октября, 2020, 20:38
Шмыгаль призвал комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал в своем Телеграмм-канале.
"На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС дали ряд поручений. Также призвал комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия, поскольку у местных властей есть достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение COVID-19 ", - написал Шмыгаль.
-
Напомним, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Так, Сумы и Канев поместили в "красную" .
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры