Шмыгаль призвал власть в Киеве и Харькове самостоятельно усилить карантин

9 октября, 2020, 20:38

Шмыгаль призвал комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал в своем Телеграмм-канале.

"На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС дали ряд поручений. Также призвал комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия, поскольку у местных властей есть достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение COVID-19 ", - написал Шмыгаль.