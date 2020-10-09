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Espreso.tvОбществоШмыгаль призвал власть в Киеве и Харькове самостоятельно усилить карантин

Шмыгаль призвал власть в Киеве и Харькове самостоятельно усилить карантин

Шмыгаль призвал комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль написал в своем Телеграмм-канале.

"На заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС дали ряд поручений. Также призвал комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия, поскольку у местных властей есть достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение COVID-19 ", - написал Шмыгаль.

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