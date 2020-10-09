"Госпереворот в Прилуках": фигурант обысков рассказал свою версию

9 октября, 2020, 15:35

9 октября СБУ отрапортовала о разоблачении организованной группировки, которая пыталась сформировать в Прилуках "псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе"

Редакция Еспресо.TV нашла видео, где на фоне дома и синего кресла, присутствующего в фотоотчете СБУ, два человека "открывают сессию горсовета".

Мужчины предпенсионного возраста в начале видео акцентируют внимание на присутствии флага и большого государственного герба Украины. Флаг перевернут.

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Само видео размещено 19 июня 2020 года. На момент написания новости имеет 84 просмотра.

Фотоотчет СБУ :

Фото видео:

Отметим, один из фигурантов на видео Андрей Прилипко на своей странице в Facebook комментируя обыски СБУ отметил, что не верит в версию СБУ о госпереворот.

"Это не связано с теробщин, а связано с моей личной позицией по убийству Дениса Чаленко. В этом месяце будет год, как убили парня, а полиция ничего не сделала", - отметил он.

Мужчина добавил, что планировал провести акцию в связи с событием, но еще не согласовал с семьей парня.

"Я позвонил начальнику полиции и Сторожуку. Предупредил, что будет акция с шинами и бочками. И здесь через два дня, как говорится - шмон", - пояснил Приипко.

"Они говорят, будто мы хотим госпереворот сделает. Этот госпереворот наш сподвижник, наш гуру, господин Анатолий Балахнин делает уже 6 лет в городе Днепре", - добавил мужчина.

Анатолий Балахнин - автор YouTube-канала, где размещает видео теробщин.

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