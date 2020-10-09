СБУ задержала лиц, создавших в Прилуках фейковый "горсовет" и обещавших "расформировать" настоящие местные органы власти

9 октября, 2020, 13:48

9 октября в СБУ сообщили о задержании группы людей, которые якобы "пыталась создать псевдогосударственные образования" в Прилуках

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности заявила о разоблачении организованной группировки, которая пыталась сформировать в Прилуках псевдогосударственными образования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входили 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. В СБУ утверждают, что для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав горсовета.

"Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами к гражданам присоединяться к псевдогосударственного образования. Также агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой ликвидационной комиссии", - говорится в сообщении.

Во время обысков в жилищах и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы.

Задержанным инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

"Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. Разоблачение и блокировка незаконных действий проводились под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры", - добавили в СБУ.

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