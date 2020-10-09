"Красная" зона карантина: ограничения введут в Сумах и Каневе
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .
С понедельника, 12 октября, в городах запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в транспорте, кроме:
- легковых автомобилей, в которых не более 5 человек, включая водителя и без учета детей в возрасте до 14 лет;
- служебных автомобилей предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и в средствах индивидуальной защиты.
Также в Сумах и Каневе запретят посещение учебных заведений соискателями образования, работу кафе, ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, заведений торгового и бытового обслуживания, кроме:
- предприятий торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- банковских, страховых учреждений, заведений технического обслуживания регистраторов расчетных операций;
- учреждений медицинской и ветеринарной практике;
- автозаправок, СТО;
- заведений по ремонту компьютеров, бытовых вибробив и предметов личного потребления;
- объектов почтовой связи;
- адресной доставки.
В городах "красной" карантинной зоны будет запрещено посещать учреждения и учреждения, оказывающие социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме:
- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;
- центров учета бездомных лиц;
- мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
- Напомним, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Так, Сумы и Канев поместили в "красную" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции