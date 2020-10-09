"Красная" зона карантина: ограничения введут в Сумах и Каневе

9 октября, 2020, 20:01

С 12 октября, в Сумах и Каневе будут ограничены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, а также запрещено посещение учебных заведений, работу кафе, ресторанов и кинотеатров

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .

С понедельника, 12 октября, в городах запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в транспорте, кроме:

- легковых автомобилей, в которых не более 5 человек, включая водителя и без учета детей в возрасте до 14 лет;

- служебных автомобилей предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и в средствах индивидуальной защиты.

Также в Сумах и Каневе запретят посещение учебных заведений соискателями образования, работу кафе, ресторанов, кинотеатров, учреждений культуры, ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, заведений торгового и бытового обслуживания, кроме:

- предприятий торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

- банковских, страховых учреждений, заведений технического обслуживания регистраторов расчетных операций;

- учреждений медицинской и ветеринарной практике;

- автозаправок, СТО;

- заведений по ремонту компьютеров, бытовых вибробив и предметов личного потребления;

- объектов почтовой связи;

- адресной доставки.

В городах "красной" карантинной зоны будет запрещено посещать учреждения и учреждения, оказывающие социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме:

- учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;

- центров учета бездомных лиц;

- мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Так, Сумы и Канев поместили в "красную" .

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