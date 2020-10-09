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Espreso.tvМирПовторное заражение COVID-19: ВОЗ создала группу для изучения таких случаев

Повторное заражение COVID-19: ВОЗ создала группу для изучения таких случаев

Во Всемирной организации здравоохранения создали специальную группу, чтобы исследовать случаи повторного заражения коронавируса

Об этом во время брифинга заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РБК-Украина .

Керкхове отметила, что организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому ВОЗ имеет много вопросов и создала группу для изучения таких случаев.

"И вопрос в том, какой иммунитет появляется после первого инфицирования, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - сообщила она.

По ее словам, ВОЗ также ищет ответ, касается серьезного повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой вируса.

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