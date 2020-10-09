Повторное заражение COVID-19: ВОЗ создала группу для изучения таких случаев
Об этом во время брифинга заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РБК-Украина .
Керкхове отметила, что организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому ВОЗ имеет много вопросов и создала группу для изучения таких случаев.
"И вопрос в том, какой иммунитет появляется после первого инфицирования, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - сообщила она.
По ее словам, ВОЗ также ищет ответ, касается серьезного повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой вируса.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/IyMNzCfTJG- World Health Organization (WHO) (@WHO) October 9, 2020
- Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что повторное инфицирование COVID-19 - это больше исключение, чем правило .
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