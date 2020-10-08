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Espreso.tvОбщество"Скорее исключение, чем правило": Ляшко о повторных случаях заражения коронавирусом

"Скорее исключение, чем правило": Ляшко о повторных случаях заражения коронавирусом


фото: moz.gov.ua
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что повторное инфицирование COVID-19 - это скорее исключение, чем правило

Об этом он рассказал во время брифинга в Черновицкой области.

"Что касается повторного инфицирования, сегодня это скорее исключение, чем правило. Такие случаи встречаются в мире, но заявления ВОЗ о том, что повторное инфицирование - это правило, и все могут инфицироваться, нет. Это исключения из правил, которые рассматриваются, и выясняются причины, почему так произошло", - сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач сообщил, что сейчас известно: антитела, после перенесения болезни сохраняются в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.

"Массовые повторные заражения в мире пока не зафиксированы. Коронавирус - это новая болезнь, и мы исследуем, как будет вести себя человеческий организм в дальнейшем... У нас не много случаев. Черновицкая область заявила о 17 и до этого было где-то 3-4" , - подчеркнул он.

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