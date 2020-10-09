Местные выборы: для обеспечения безопасности привлекут студентов вузов, подчиненных МВД
9 октября, 2020, 18:09
К обеспечению безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает "РБК-Украаини".
"Согласно части 5 статьи 53 закона "Об образовании", согласиться с предложением МВД привлечь соискателей образования ... к мероприятиям по обеспечению общественного порядка и безопасности на избирательных участках", - говорится в решении правительства.
Привлекут только студентов, имеющих специальное звание полиции.
- Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы в Украине .
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