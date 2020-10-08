Более половины украинцев не знает, по какой системе пройдут местные выборы, - исследование

8 октября, 2020, 13:20

Согласно опросу группы "Рейтинг", 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы в Украине

Об этом говорится в новом исследовании группы " Рейтинг ".

26% респондентов признали свою частичную осведомленность в вопросе проведения местных выборов по открытым спискам и только 20% сказали, что знают по какой системе пройдут местные выборы (в сентябре таких было 13%).

37% опрошенных сказали, что часто следят за местной политикой и решениями местных властей, 31% - делают это иногда, 20% - редко, 8% - вообще не интересуются этими вопросами.

58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они состоятся в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. В то же время 26% вообще не знают, не смогли дать ответ. В середине сентября лишь треть знали точную дату местных выборов.

В то же время, о своем участии в местных выборах заявили 58% опрошенных. 21% затруднились ответить, еще 8% - возможно примут участие, 13% - маловероятно. В случае обострения ситуации с коронавируса готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно. За последнюю неделю тенденции декларируемой явки практически не изменились, отмечается в пресс-релизе.

За последние четыре года выросла убежденность в важности собственного голоса на выборах. Так, в 2016-17 гг. Почти половина опрошенных говорили, что их голос ничего не решает. В этом году таких - треть. Более половины убеждены в обратном.

Для трети опрошенных на местных выборах важнее всего кто станет городским / сельским головой, а для 13% - какие партии пройдут в местные советы. 35% респондентов отметили, что им все равно важно, кто будет председателем и политические силы придут к власти.

81% респондентов отметили, что выбирая, за кого голосовать на местных выборах, они принимают решения самостоятельно, 15% чаще советуются с близкими и родственниками.

27% обсуждают вопрос местных выборов с членами семьи, близкими или коллегами. 32% делают это иногда, 23% - редко, 14% - вообще об этом не говорят.

В ходе исследования было опрошено 5000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более чем 1,4%.

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