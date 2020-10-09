Коронавирус: правительство выделило 260 млн грн для увеличения тестирований

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

"Для увеличения уровня тестирования Правительство сегодня выделило дополнительные 260 млн грн, из них 100 млн грн - это дополнительные средства лабораторным центрам на тестирование. Еще 160 млн грн выделено на закупку дополнительного оборудования для соответствующих лабораторий", - говорится в сообщении.

Он добавил, что министр здравоохранения Максим Степанов получил задание и обещает увеличить количество ПЦР-тестов с нынешних 30-35 тыс. в сутки до 50 тыс. тестов в сутки ближайшее время.

9 октября в Украине зафиксировано 250 538 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 4779 - летальные, 110650 человек выздоровели .

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