Коронавирус: Правительство намерено увеличить размер доплат медработникам, - Шмыгаль

9 октября, 2020, 16:56

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство продолжит повышать оплату труда медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с COVID-19

Об этом Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Со своей стороны правительство продолжит повышать оплату труда тех медицинских работников, которые привлечены к борьбе с COVID. Будут утверждены сегодня дополнительные корректирующие коэффициенты, влияющие на стоимость медицинских услуг и, соответственно, увеличение оплаты труда врачей", - сказал Шмыгаль.

Например, если, по словам Шмыгаля, медицинские команды в больницах будут оказывать помощь большему количеству пациентов, соответственно и заработная плата будет выше, поскольку коэффициент будет расти в зависимости от загруженности больниц.

При этом Шмыгаль отметил, что доплаты к заработной плате в размере 300% для врачей, которые борются с COVID-19, останутся без изменений.

Шмыгаль также напомнил, что во время совещания с регионами было проговорено, что по тем областям, где за сентябрь не произошло увеличение заработной платы медицинских работников - а их на сегодня шесть - будут инициированы соответствующие кадровые решения.

Напомним, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДОЗ) из-за задержек доплат медицинским работникам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb