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Espreso.tvЭкономикаКабмин инициирует увольнение из-за задержки доплат медицинским работникам

Кабмин инициирует увольнение из-за задержки доплат медицинским работникам


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДЗ) из-за задержек доплат медицинским работникам

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Будем ставить вопрос об увольнении соответствующих руководителей ДЗ. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ (Национальная служба здоровья, - ред.) подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не начнут работать, будем прибегать к жестким мерам", - цитирует издание слова Шмыгаля во время совещания с председателями государственных областных администраций.

Премьер отметил, что на сегодня проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь остается нерешенной. Так, по его словам, не состоялись выплаты почти в 160 учреждениях в различных областях.

Кроме того, Шмыгаль поручил министерству здравоохранения проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения количества койкомест. Также он поручил департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19. Председателям областных и Киевской городской государственной администрации также было поручено наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с Министерством внутренних дел и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

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