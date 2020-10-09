Кабмин инициирует увольнение из-за задержки доплат медицинским работникам

9 октября, 2020, 14:23

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДЗ) из-за задержек доплат медицинским работникам

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Будем ставить вопрос об увольнении соответствующих руководителей ДЗ. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ (Национальная служба здоровья, - ред.) подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не начнут работать, будем прибегать к жестким мерам", - цитирует издание слова Шмыгаля во время совещания с председателями государственных областных администраций.

Премьер отметил, что на сегодня проблема с доплатами к заработным платам медицинским работникам за сентябрь остается нерешенной. Так, по его словам, не состоялись выплаты почти в 160 учреждениях в различных областях.

Кроме того, Шмыгаль поручил министерству здравоохранения проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук для увеличения количества койкомест. Также он поручил департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19. Председателям областных и Киевской городской государственной администрации также было поручено наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с Министерством внутренних дел и Госпродпотребслужбой, в частности о проведении массовых мероприятий.

Напомним, 5 октября Шмыгаль сообщил, что половина больниц уже получила деньги на доплаты врачам в связи с COVID-19 за сентябрь этого года.

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