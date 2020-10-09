ГСЧС назвала причину гибели трех военных на Житомирщине
9 октября, 2020, 08:47
Причиной смерти трех военнослужащих-контрактников на Житомирщине стало отравление угарным газом из-за неисправности газового прибора
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предположительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 октября трое военнослужащих-контрактников были найдены мертвыми в жилье, которое снимали рядом с военной частью, без признаков насильственной смерти. Полиция установила, что умершие - 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец г. Черновцы.
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