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Espreso.tvОбществоГСЧС назвала причину гибели трех военных на Житомирщине

ГСЧС назвала причину гибели трех военных на Житомирщине

Причиной смерти трех военнослужащих-контрактников на Житомирщине стало отравление угарным газом из-за неисправности газового прибора

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предположительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 октября трое военнослужащих-контрактников были найдены мертвыми в жилье, которое снимали рядом с военной частью, без признаков насильственной смерти. Полиция установила, что умершие - 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец г. Черновцы.

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