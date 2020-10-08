Трех военнослужащих-контрактников Сил логистики ВСУ нашли мертвыми в их доме, - командование

8 октября, 2020, 14:10

Утром 8 октября тела трех военнослужащих-контрактников без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире, которую они снимали, после того как они не прибыли на построение части

Об этом сообщает Командование Сил логистики ВСУ и полиция Житомирской области.

"8 октября 2020 года во время утреннего построения в одной из воинских частей Командование Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия к погибших военнослужащих не обнаружено ", - говорится в сообщении.

Командованием воинской части немедленно сообщил полицию и Военной службе правопорядка.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

В полиции Житомирщины отметили, что тела трех военных были найдены в их арендованном доме. "Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец. Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили", - отметила пресс-служба.

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