Дуда 12-13 октября осуществит визит в Украину

9 октября, 2020, 13:26

12 октября президент Польши Анджей Дуда начнет двухдневный визит в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

12 октября президент Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Дудой.

По результатам переговоров будет подписан ряд двусторонних соглашений.

13 октября Зеленский и Дуда примут участие в работе украинского-польского экономического форума в Одессе.