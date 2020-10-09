Дуда 12-13 октября осуществит визит в Украину
9 октября, 2020, 13:26
12 октября президент Польши Анджей Дуда начнет двухдневный визит в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
12 октября президент Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Дудой.
По результатам переговоров будет подписан ряд двусторонних соглашений.
13 октября Зеленский и Дуда примут участие в работе украинского-польского экономического форума в Одессе.
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