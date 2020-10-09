 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДуда 12-13 октября осуществит визит в Украину

Дуда 12-13 октября осуществит визит в Украину


фото: reuters
12 октября президент Польши Анджей Дуда начнет двухдневный визит в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

12 октября президент Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с Дудой.

По результатам переговоров будет подписан ряд двусторонних соглашений.

13 октября Зеленский и Дуда примут участие в работе украинского-польского экономического форума в Одессе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2020 пятница

больше новостей

9 октября, 2020 пятница

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать