В украинских больницах задействовано менее 10% аппаратов ИВЛ, - Минздрав

8 октября, 2020, 18:18

В больницах есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает правительственный портал.

"В медицинских учреждениях Украины есть более 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, готовых к оказанию медицинской помощи. Из них пока задействованы 372, то есть - менее 10% от общего количества", - отметила Шаталова.

По ее словам, все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику.

Напомним, в течение суток 7 октября было зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Кроме того, 93 пациентов умерли, 2 263 - выздоровели.

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