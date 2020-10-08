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Espreso.tvОбществоВ украинских больницах задействовано менее 10% аппаратов ИВЛ, - Минздрав

В украинских больницах задействовано менее 10% аппаратов ИВЛ, - Минздрав

В больницах есть более 4 тыс. аппаратов ИВЛ, из них сейчас задействованы менее 10%

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает правительственный портал.

"В медицинских учреждениях Украины есть более 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, готовых к оказанию медицинской помощи. Из них пока задействованы 372, то есть - менее 10% от общего количества", - отметила Шаталова.

По ее словам, все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику.

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