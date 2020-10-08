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Espreso.tvОбществоНовый антирекорд: в Украине за сутки - 5397 заражений COVID-19, умерли 93 человека

Новый антирекорд: в Украине за сутки - 5397 заражений COVID-19, умерли 93 человека

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине зафиксировано 244 734 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 4690 - летальные, 108233 человека выздоровели

Об этом сообщает сайт СНБО.

В течение суток 7 октября было зафиксировано 5397 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Кроме того, 93 пациентов умерли, 2263 - выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 октября до Центра поступило 5286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.

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