Новый антирекорд: в Украине за сутки - 5397 заражений COVID-19, умерли 93 человека
Об этом сообщает сайт СНБО.
В течение суток 7 октября было зафиксировано 5397 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Кроме того, 93 пациентов умерли, 2263 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 октября до Центра поступило 5286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.
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