В Киеве за сутки умерло 11 больных COVID-19, - Кличко
8 октября, 2020, 11:11
В столице 25 896 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.
За минувшие сутки наличие коронавируса подтвердили в 422 человек.
11 больных умерли. Всего умерло от осложнений 453 киевлян.
Заболели 223 женщины, 169 мужчин, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.
Среди них - 23 медики.
В больницы были госпитализированы 36 пациентов.
Выздоровели за сутки 222 человека. Всего переболело 9116 жителей Киева.
- По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине зафиксировано 244 734 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 4690 - летальные, 108233 человека выздоровели.
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