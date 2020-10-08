В Киеве за сутки умерло 11 больных COVID-19, - Кличко

8 октября, 2020, 11:11

В столице 25 896 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки наличие коронавируса подтвердили в 422 человек.

11 больных умерли. Всего умерло от осложнений 453 киевлян.

Заболели 223 женщины, 169 мужчин, 11 девочек от 3 до 16 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди них - 23 медики.

В больницы были госпитализированы 36 пациентов.

Выздоровели за сутки 222 человека. Всего переболело 9116 жителей Киева.

По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине зафиксировано 244 734 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 4690 - летальные, 108233 человека выздоровели.