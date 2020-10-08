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Espreso.tvОбществоВ бюджете-2021 не предусмотрено создание отдельного COVID-фонда, - Разумков

В бюджете-2021 не предусмотрено создание отдельного COVID-фонда, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусный фонд в 2021 году не будут создавать

Об этом он рассказал в эфире 1 + 1 .

"Отдельного COVID-фонда как такового не предвидится. Есть отдельные статьи на вакцинации, один миллиард на поддержку школ в рамках борьбы с коронавируса, а все остальное заложено в бюджет МЗ", - сказал Разумков.

По его словам, при власти создавала фонд в 2020 году из-за того, что финансирование не было предусмотрено бюджетом.

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"В этом году мы создавали именно COVID-фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит", - добавил Разумков

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