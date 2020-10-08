На страховые выплаты медикам за COVID-19 выделили 233 млн грн, - Минсоцполитики

8 октября, 2020, 09:01

На выплаты компенсаций медработникам из-за коронавируса из Фонда борьбы с пандемией выделили более 233 млн грн

Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщили в Министерстве социальной политики.

"Министерству из фонда выделены средства на программу" Финансовая помощь Фонда социального страхования Украины, которая выделена из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной Коронавирусная инфекцией SARS-CoV-2, и ее последствиями для выплаты страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей "на общую сумму 233 322 000 гривен", - говорится в ответе.

За время пандемии в Украине от коронавируса умерли 132 медицинских работника .