"Новая почта" начала принимать цифровые паспорта в приложении "Дия"

6 октября, 2020, 17:01

Клиенты "Новой почты" смогут использовать цифровые паспорта в приложении "Дия" для получения посылок и денежных переводов в отделениях компании по всей Украине

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Теперь клиенты компании, которые получают посылки, грузы и денежные переводы в отделении, на просьбу оператора предъявить документы, удостоверяющие личность, могут предоставить вместо бумажных электронные версии паспорта гражданина Украины (ID-карты), загранпаспорта или водительские права с мобильного приложения Дия версии 2.0 и выше", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с помощью приложения "Дия" клиенты могут пройти процедуру верификации при осуществлении финансовых операций на сумму от 5 тыс. грн. Так, по закону, оператор отделения раз в год обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему.

"Теперь же клиент может предоставить паспорт гражданина (ID-карту) или загранпаспорт в приложении Дия для верификации. Оператор сканирует документ, после этого клиент в своем приложении должен согласиться с тем, что копия документа передается компании и дальше документ загружается в систему NovaPay и сохраняется соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс служба.

В компании добавили, что после успешного тестирования использование цифрового паспорта стало возможным в отделениях "Новой почты" по всей Украине.

Напомним, 5 октября ПриватБанк позволил проводить обязательную верификацию и актуализацию данных клиентов через приложение "Дия".

2 октября Национальный банк Украины разрешил отдаленную идентификацию банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дия".

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