Убийство Шеремета: суд отстранил от рассмотрения дела одного из присяжных
8 октября, 2020, 16:26
Шевченковский районный суд Киева принял решение об отстранении одного из присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания, передает РБК-Украина.
"Суд принял решение устранить присяжного Юрия Михайленко от дальнейшего рассмотрения уголовного производства по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь...", - сказала председательствующая судья.
- Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры пресечения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрею Антоненко назначили арест на 60 суток, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний арест, Яне Дугарь - залог в сумме 168 тыс. грн и дополнительные обязательства.
- Адвокат Кузьменко сообщил, что с нее сняли электронный браслет .
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