Убийство Шеремета: суд назначил нового присяжного по делу
8 октября, 2020, 17:54
Шевченковский районный суд Киева избрал Юрия Федоренко новым присяжным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания, передает РБК-Украина.
После отстранения присяжного Юрия Михайленко от рассмотрения дела по убийству журналиста Павла Шеремета, суд автоматически определил нового присяжного.
"Согласно протоколу автоматического определения присяжных определены основные присяжные в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы", - сообщила председательствующая судья.
- Напомним, Шевченковский районный суд Киева принял решение об отстранении Юрия Михайленко из присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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