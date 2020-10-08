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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд назначил нового присяжного по делу

Убийство Шеремета: суд назначил нового присяжного по делу


фото: zn.ua
Шевченковский районный суд Киева избрал Юрия Федоренко новым присяжным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания, передает РБК-Украина.

После отстранения присяжного Юрия Михайленко от рассмотрения дела по убийству журналиста Павла Шеремета, суд автоматически определил нового присяжного.

"Согласно протоколу автоматического определения присяжных определены основные присяжные в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы", - сообщила председательствующая судья.

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