Мэра Умани Цебрия госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19

6 октября, 2020, 09:20

Мэр Умани Александр Цебрий попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19

Об этом Цебрий сообщил в видео на Facebook.

"С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали , что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации ", - рассказал он.

Цебрий находится в инфекционном отделении. Ему сделали тест на COVID-19.