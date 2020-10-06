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Espreso.tvОбществоМэра Умани Цебрия госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19

Мэра Умани Цебрия госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19

Мэр Умани Александр Цебрий попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19

Об этом Цебрий сообщил в видео на Facebook.

"С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали , что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации ", - рассказал он.

Цебрий находится в инфекционном отделении. Ему сделали тест на COVID-19.

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