Мэра Умани Цебрия госпитализировали с пневмонией и подозрением на COVID-19
6 октября, 2020, 09:20
Мэр Умани Александр Цебрий попал в больницу с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19
Об этом Цебрий сообщил в видео на Facebook.
"С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали , что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации ", - рассказал он.
Цебрий находится в инфекционном отделении. Ему сделали тест на COVID-19.
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