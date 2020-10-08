SkyUp с декабря будет летать на турецкий горнолыжный курорт
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
"SkyUp открывает еще одно направление в Турцию - в город Кайсери, которое называют одним из ворот в Каппадокию. Будем летать дважды в неделю из Киева. Первый рейс состоится 27 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Кайсери - это город-миллионник, который лежит на склоне потухшего вулкана Эрджиес, который сейчас является горнолыжным курортом. При этом от аэропорта на курорт около часа езды. Также с Кайсери можно попасть в центр Каппадокии.
По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Цена билетов составляет от 5390 грн багажа в обе стороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры