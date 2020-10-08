SkyUp с декабря будет летать на турецкий горнолыжный курорт

8 октября, 2020, 14:32

SkyUp с 27 декабря будет летать на турецкий горнолыжный курорт в городах Кайсери

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"SkyUp открывает еще одно направление в Турцию - в город Кайсери, которое называют одним из ворот в Каппадокию. Будем летать дважды в неделю из Киева. Первый рейс состоится 27 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Кайсери - это город-миллионник, который лежит на склоне потухшего вулкана Эрджиес, который сейчас является горнолыжным курортом. При этом от аэропорта на курорт около часа езды. Также с Кайсери можно попасть в центр Каппадокии.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Цена билетов составляет от 5390 грн багажа в обе стороны.

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