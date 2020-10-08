Штабы Трампа и Байдена хотят перенести второй раунд дебатов
Об этом говорится в заявлениях избирательных штабов кандидатов, передает РБК-Украина.
"Каждый кандидат в президенты с 1992 года принимал участие в таком мероприятии, и было бы обидно, если бы Трамп отказался первым", - заявили в штабе президента США.
После отказа Трампа участвовать в онлайн-дебатах 15 октября, штаб Байдена предложил Комиссии по дебатам перенести второй раунд на 22 октября.
В штабе Трампа поддержали предложение о переносе второго раунда дебатов на 22 октября, и одновременно предложили перенести третий раунд на 29 октября.
Перенос дебатов позволит провести их в очном формате.
- Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующих онлайн-дебатах с Джо Байденом.
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