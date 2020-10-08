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Espreso.tvОбществоШколы сами определяют даты каникул, - Шкарлет

Школы сами определяют даты каникул, - Шкарлет


фото: reuters
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности принимать решение о начале каникул

Об этом во время брифинга 8 октября отметил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"Педагогические коллективы, педагогические советы имеют автономию по определению академического года. Из 4,5 тыс избирательных участков у нас почти 3,7 тыс в учебных заведениях. Поэтому для соблюдения карантинных требований, санитарных требований, так как не во всех школах есть отдельные входы на избирательные участки, мы рекомендовали, не устанавливали, а рекомендовали установить такие каникулы", - отметил Шкарлет.

По его словам, пока нет никаких препятствий для реализации права на образование детям, и выборы не повлияют на образовательный процесс.

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