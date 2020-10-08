Школы сами определяют даты каникул, - Шкарлет
Об этом во время брифинга 8 октября отметил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.
"Педагогические коллективы, педагогические советы имеют автономию по определению академического года. Из 4,5 тыс избирательных участков у нас почти 3,7 тыс в учебных заведениях. Поэтому для соблюдения карантинных требований, санитарных требований, так как не во всех школах есть отдельные входы на избирательные участки, мы рекомендовали, не устанавливали, а рекомендовали установить такие каникулы", - отметил Шкарлет.
По его словам, пока нет никаких препятствий для реализации права на образование детям, и выборы не повлияют на образовательный процесс.
- Напомним, Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни предложил столичным школам начать осенние каникулы 21 октября.
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