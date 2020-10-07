Коронавирус: киевским школам рекомендовано начать осенние каникулы с 21 октября

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. По информации Департамента, за парты школьники вернутся через неделю - 28 октября.

Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.

Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ с 30 до 40 млн грн. Уже почти на 32 млн грн закуплено дезинфицирующие и моющие средства для санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки во время образовательного процесса, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb