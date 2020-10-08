"Динамо" продлило контракт с футболистом сборной Украины

8 октября, 2020, 22:19

Полузащитник Александр Андриевский продлил контракт с киевским "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новое соглашение 26-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет. Финансовые условия контракта не сообщаются.

Андриевский выступает за "Динамо" с марта 2015 года. В общем провел за киевский клуб 36 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В активе Александра Андриевского 1 матч в футболке сборной Украины.

8 октября форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо".