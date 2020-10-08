"Динамо" продлило контракт с футболистом сборной Украины
8 октября, 2020, 22:19
Полузащитник Александр Андриевский продлил контракт с киевским "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Новое соглашение 26-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет. Финансовые условия контракта не сообщаются.
Андриевский выступает за "Динамо" с марта 2015 года. В общем провел за киевский клуб 36 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
В активе Александра Андриевского 1 матч в футболке сборной Украины.
- 8 октября форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо".
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