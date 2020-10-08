"Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром
8 октября, 2020, 16:57
Форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Новое соглашение 20-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет. Финансовые условия контракта не сообщаются.
В текущем сезоне Владислав Супряга провел 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Украинский форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба. Ориентировочная трансферная стоимость 20-летнего нападающего составляет 7 млн евро.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 11 сентября "Болонья" предложила 10 млн евро за Супрягу.
- 28 сентября главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что его клуб сделал все возможное для трансфера Супряги.
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