"Динамо" продлило контракт со своим лучшим бомбардиром

8 октября, 2020, 16:57

Форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новое соглашение 20-летнего динамовца с клубом рассчитано на 5 лет. Финансовые условия контракта не сообщаются.

В текущем сезоне Владислав Супряга провел 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Украинский форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба. Ориентировочная трансферная стоимость 20-летнего нападающего составляет 7 млн евро.