Отравление Навального: в России отреагировали на возможные санкции
8 октября, 2020, 22:57
Россия готова зеркально ответить на санкции Германии и Франции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального
Об этом заявила пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь", передает РБК-Украина.
"Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному - к ответным мерам", - подчеркнула она.
Захарова утверждает, что Запад якобы использует ситуацию с отравлением Навального как повод для введения очередных антироссийских санкций вместо того, чтобы разобраться в ситуации. Россия не видит никаких доказательств того, что Навального действительно отравили.
- Напомним, Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление Навального.
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