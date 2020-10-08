 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирОтравление Навального: в России отреагировали на возможные санкции

Отравление Навального: в России отреагировали на возможные санкции

Россия готова зеркально ответить на санкции Германии и Франции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом заявила пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь", передает РБК-Украина.

"Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному - к ответным мерам", - подчеркнула она.

Захарова утверждает, что Запад якобы использует ситуацию с отравлением Навального как повод для введения очередных антироссийских санкций вместо того, чтобы разобраться в ситуации. Россия не видит никаких доказательств того, что Навального действительно отравили.

  • Напомним, Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление Навального.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать