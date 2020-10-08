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Espreso.tvОбществоОтравление Навального: МИД Великобритании готовит санкции против РФ

Отравление Навального: МИД Великобритании готовит санкции против РФ

Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских чиновников из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, передает ЕП .

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских чиновников и других, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто принимал участие в разработке программы химического оружия" Новичок ", - говорится в заявлении.

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Он добавил, что российские власти не способствует расследованию отравления.

"Не существует другого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности за это ужасное нападение", - заявил Рааб.

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