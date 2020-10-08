Лидер "Ливерпуля" бросился на заправке защищать бездомного, к которому приставали хулиганы. ФОТО

8 октября, 2020, 11:07

Египетский футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах защитил на заправке бездомного, которого оскорбляли хулиганы

Об этом сообщает The Sun .

Инцидент произошел на заправке в Ливерпуле 28 сентября и попал на камеры наблюдения.

Бездомный Дэвид Крейг позже рассказал журналистам, что после того, как конфликт был исчерпан, египтянин еще и дал ему 100 фунтов.

"Мо такой же замечательный, как и когда он играет за" Ливерпуль ". Он услышал, что мне говорили эти ребята, вернулся к ним и сказал:" Через несколько лет вы можете оказаться на его месте ". Я понял, что у меня не галлюцинации, когда Мо дал мне 100 фунтов. Мо увидел, что ребята цеплялись ко мне. Они обзывали меня, спрашивали, почему я попрошайничают и говорили мне найти работу. Салах увидел, что происходит, поговорил с ними, а потом пошел к банкомату. я был очень взволнован, я его большой поклонник. Мо - настоящий герой ", - рассказал мужчина.

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