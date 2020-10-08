Луческу объявил заявку "Динамо" на Лигу чемпионов

8 октября, 2020, 15:16

Киевское "Динамо" обнародовало заявку на групповой раунд Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу включил в список трех новичков команды - украинского защитника Владимира Костевича, румынского хавбека Тудора Белуце и бразильского форварда Клейтона. Попал в заявку и полузащитник Денис Гармаш, вернувшийся из аренды в турецком "Ризеспоре".

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Артем Шабанов, Александр Караваев, Владимир Костевич, Александр Тимчик, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Вивчаренко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Карлос де Пена, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Миккель Дуелунд, Георгий Цитаишвили

Нападающие: Владислав Супряга, Клейтон, Жерсон Родригес, Назарий Русин

Напомним, 1 октября соперниками "Динамо" по групповому раунду Лиги чемпионов стали испанская "Барселона", итальянский "Ювентус" и венгерский "Ференцварош".

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