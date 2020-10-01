 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" узнало соперников в групповом этапе ЛЧ

"Динамо" узнало соперников в групповом этапе ЛЧ


фото: Getty Images
Киевское "Динамо" узнало соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерским "Ференцварошем".

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

Последний раз киевляне выступали в групповом этапе Лиги чемпионов в 2015 году.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Группа G

  1. "Ювентус" (Италия).
  2. "Барселона" (Испания)
  3. "Динамо" (Украина)
  4. "Ференцварош" (Венгрия)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать