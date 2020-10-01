"Динамо" узнало соперников в групповом этапе ЛЧ
1 октября, 2020, 19:20
Киевское "Динамо" узнало соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21
Об этом сообщает Еспресо.TV.
УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерским "Ференцварошем".
Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.
Последний раз киевляне выступали в групповом этапе Лиги чемпионов в 2015 году.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:
Группа G
- "Ювентус" (Италия).
- "Барселона" (Испания)
- "Динамо" (Украина)
- "Ференцварош" (Венгрия)
- 1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.
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