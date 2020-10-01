"Динамо" узнало соперников в групповом этапе ЛЧ

1 октября, 2020, 19:20

Киевское "Динамо" узнало соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21

Об этом сообщает Еспресо.TV.

УЕФА разводил между собой российские и украинские клубы. По итогам жеребьевки киевское "Динамо" попало в группу G, где сыграет против туринского "Ювентуса", "Барселоны" и венгерским "Ференцварошем".

Первый тур ЛЧ будет сыгран 20 и 21 октября.

Последний раз киевляне выступали в групповом этапе Лиги чемпионов в 2015 году.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21:

Группа G "Ювентус" (Италия). "Барселона" (Испания) "Динамо" (Украина) "Ференцварош" (Венгрия)

1 октября защитник "Динамо" Виталий Миколенко признался, что хотел бы сыграть против испанской "Барселоны" в групповом раунде Лиги чемпионов.