Зеленский подписал закон о регулировании микрокредитов

7 октября, 2020, 09:44

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон предусматривает отнесение кредитных договоров, заключаемых на срок до одного месяца, и договоров, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной зарплаты, к потребительским кредитам и применение к ним соответствующего законодательства.

"Таким образом создаются условия для надлежащего регулирования рынка микрокредитов, который быстро растет. В частности, определяются условия предоставления и внесения информации о микрокредитах в Бюро кредитных историй.

Кроме того, закон устанавливает максимальную совокупную сумму штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита.

Также запрещается изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.

В пресс-службе пояснили, что такие законодательные изменения усилят защиту потребителей микрокредитов от необоснованной долговой нагрузки, а также обезопасят кредиторов от недобросовестных заемщиков и, соответственно, будут способствовать уменьшению доли проблемной задолженности.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №891-IX, регулирующий предоставление кредитов на сумму менее одной минимальной зарплаты или на срок менее месяца.

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