Рада урегулировала рынок микрокредитования: ограничила начисления процентов и сумм неустойки по просроченным займам

15 сентября, 2020, 15:45

Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона, который регулирует предоставление кредитов на сумму менее одной минимальной зарплаты или на срок менее месяца

Проект закона №1109 поддержали 244 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к документу, главной целью закона является нормирование сферы микрокредитования и повышение качества системы кредитных историй физических лиц.

Отмечается, что из-за бурного развития микрокредитования в Украине появилась необходимость законодательного регулирования этого сегмента кредитования, касается, в первую очередь, развития кредитования через Интернет.

Так, по информации инициаторов закона, только за третий квартал 2018 объем кредитов составил более 11 млрд грн. При этом средняя ставка по таким кредитам составляет 650% годовых.

"А поскольку такие кредиты очень часто предоставляются через Интернет в течение 5 минут, потребители, в силу своей неосведомленности и отсутствия способности посчитать свои финансовые возможности, часто не возвращают кредиты вовремя и попадают в "долговую яму", - подчеркивают инициаторы проекту закона.

Отмечается, что это, в свою очередь, увеличивает долю проблемной задолженности. При этом сами финансовые компании недостаточно качественно подходят к вопросу оценки реальной кредитоспособности заемщиков и стимулируют создание "долгового круга".

"Более того, люди за несколько дней набирают в различных учреждениях много кредитов, а финансовые учреждения не имеют этой информации из-за несовершенной работу системы бюро кредитных историй, поскольку существующая система бюро кредитных историй имеет главный недостаток - необязательность и медлительность передачи Кредитодателю информации о кредитах", - подчеркивается в документе.

Чтобы урегулировать эту ситуацию, закон устанавливает, что на договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы не распространяется необходимость предоставления паспорта потребительского кредита, а также норма относительно очередности погашения требований по договору о потребительском кредите.

Кроме того, закон ограничивает общую сумму штрафов или пени за просроченный кредит, общий размер которого не превышает одной минимальной заработной платы, двойной суммой, полученной потребителем по такому договору. Отмечается, что эта сумма не может быть изменена по соглашению двух сторон.

Закон также предусматривает обязательное согласие потребителя микрокредита на передачу информации в отношении него хотя бы в одно бюро кредитных историй. При этом кредитор также обязан передавать информацию о всех потребительских кредитах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb