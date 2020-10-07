Вакцина от коронавируса может быть готова к концу года, - ВОЗ
7 октября, 2020, 09:15
Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу этого года
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус.
"Нам будет необходима вакцина, и есть надежда, что к концу этого года у нас получится получить вакцину. Есть надежда", - сказал он.
Он считает, что надо продолжать использовать инструменты для борьбы с коронавирусом, поскольку многие страны с их помощью смогли начать контролировать пандемию", но нужно "инвестировать в новые технологии, и именно поэтому мы запустили ACT Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса)".
- Напомним, по данным ВОЗ, если испытания вакцин от коронавируса будут идти хорошо, то вакцина может быть в наличии в Украине через год.
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