Вакцина от коронавируса может быть готова к концу года, - ВОЗ

7 октября, 2020, 09:15

Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу этого года

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус.

"Нам будет необходима вакцина, и есть надежда, что к концу этого года у нас получится получить вакцину. Есть надежда", - сказал он.

Он считает, что надо продолжать использовать инструменты для борьбы с коронавирусом, поскольку многие страны с их помощью смогли начать контролировать пандемию", но нужно "инвестировать в новые технологии, и именно поэтому мы запустили ACT Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса)".

Напомним, по данным ВОЗ, если испытания вакцин от коронавируса будут идти хорошо, то вакцина может быть в наличии в Украине через год.