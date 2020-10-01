ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может появиться в Украине во второй половине 2021 года

1 октября, 2020, 14:14

По данным ВОЗ, если испытания вакцин от коронавируса будут идти хорошо, то она может быть в наличии в Украине через год

Об этом заявил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью Суспільному.

"У нас более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разных стадиях развития в лабораториях или на разных типах испытаний. Из них уже 8 вакцин - в третьей фазе клинических испытаний, и еще одну вакцину сейчас рассматриваем. Поэтому на самом деле у нас есть 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 года должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать. Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года для людей уязвимых групп населения", - отметил он.

По словам Хабихта, сейчас в программе ВОЗ по производству и распространению вакцины от коронавирусной болезни задействовано 156 экономических структур, программа вакцинации должна охватить 2/3 населения планеты. Украина получит вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX.

"Механизм COVAX является частью инициативы быстрого доступа, которая также была начата ВОЗ, и сейчас COVAX возглавляется тремя организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) и Коалиция за инновации по эпидемической готовности; эта сеть была создана в 2017 году", - отметил он.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихта, количество ежедневно инфицированных коронавирусом будет увеличиваться до конца года. За сутки могут подтверждать от 7 до 9 тыс. случаев инфицирования.

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