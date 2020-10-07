В Одессу прибыл британский эсминец USS Dragon

7 октября, 2020, 14:20

Корабль Ее Величества эсминец Dragon пришвартовался к 16-му причалу морского вокзала Одессы в 11:00

Об этом сообщает "Думская".

Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 был встречен катером ВМСУ "Старобельск".

USS Dragon посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, действующей у побережья Сирии. Задачу он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.

HMS Dragon впервые в Украине. В Черное море вошел поздно вечером 4 октября.

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Эсминец является четвертым кораблем из шести класса Darling, тип 45. Вошел в состав Королевского флота в апреле 2012 года, а через год, летом 2013-го, вместе с американским авианосцем USS Nimitz патрулировал Аравийское море и Персидский залив.

Это единственный корабль ВМС Великобритании, который несет на обоих бортах в носовой части изображения красного валлийского дракона - национального символа Уэльса.

Водоизмещение корабля - 8500 тонн, длина - 152 метра, ширина - 21 метр, осадка - более семи метров. Вооруженный 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение - один-два вертолета Lynx или один вертолет Merlin.

Фото - Сергей Смоленцев:

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