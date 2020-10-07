В Одессу прибыл британский эсминец USS Dragon
Об этом сообщает "Думская".
Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 был встречен катером ВМСУ "Старобельск".
USS Dragon посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, действующей у побережья Сирии. Задачу он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.
HMS Dragon впервые в Украине. В Черное море вошел поздно вечером 4 октября.
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Эсминец является четвертым кораблем из шести класса Darling, тип 45. Вошел в состав Королевского флота в апреле 2012 года, а через год, летом 2013-го, вместе с американским авианосцем USS Nimitz патрулировал Аравийское море и Персидский залив.
Это единственный корабль ВМС Великобритании, который несет на обоих бортах в носовой части изображения красного валлийского дракона - национального символа Уэльса.
Водоизмещение корабля - 8500 тонн, длина - 152 метра, ширина - 21 метр, осадка - более семи метров. Вооруженный 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение - один-два вертолета Lynx или один вертолет Merlin.
Фото - Сергей Смоленцев:
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