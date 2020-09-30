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Espreso.tvОбществоВМС Украины провели в Черном море совместные учения с военными США

ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с военными США

В Черном море корабельно-катерная группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела совместные учения типа PASSEX с американским эсминцем Roosevelt, отработав ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС.

Отмечается, что корабельно-катерной группой на переходе морем было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное. В ведомстве отмечают, что ВМС и в дальнейшем будет расширять сотрудничество в военной сфере с США.

"Совместные тренировки с военными кораблями США - это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе. Поэтому тренировки типа PASSEX являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух стран", - отметил командующий военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В ВМС отметили, что украинские ВМС уже длительное время используют стандарты НАТО во многих направлениях своей деятельности.

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Фото: ВМС ВС Украины

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