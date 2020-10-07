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Espreso.tvОбществоСтепанов назвал стоимость лечения одного человека от коронавируса

Степанов назвал стоимость лечения одного человека от коронавируса


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, сколько стоит лечение одного человека с тяжелым течением COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 тыс. грн", - рассказал Степанов.

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