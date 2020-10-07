Степанов назвал стоимость лечения одного человека от коронавируса
7 октября, 2020, 12:36
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, сколько стоит лечение одного человека с тяжелым течением COVID-19
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
"Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 тыс. грн", - рассказал Степанов.
Читайте также: Минздрав намерен ввести украинский препарат "Биовен" в протоколы лечения COVID-19, - Cтепанов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки