Минздрав намерен ввести украинский препарат "Биовен" в протоколы лечения COVID-19, - Cтепанов

7 октября, 2020, 11:01

Министерство здравоохранения намерено ввести иммуноглобулин украинского происхождения "Биовен" в протоколы лечения СOVID-19 и начать его централизованные закупки

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Вчера у нас уже закончились клинические испытания, клинические отчеты ... иммуноглобулинов, в частности препарата "Биовен" украинского производства. Будет собрана наша рабочая группа, которая занимается протоколами, ... они планируют внести этот препарат в протокол лечения, и мы также нашли уже источник, из которого профинансируем и закупим централизованно иммуноглобулины", - сказал Степанов.

Степанов также отметил, что стоимость процесса лечения одного пациента с тяжелым течением болезни составляет 45 тыс. грн.

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