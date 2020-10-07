Минздрав намерен ввести украинский препарат "Биовен" в протоколы лечения COVID-19, - Cтепанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Вчера у нас уже закончились клинические испытания, клинические отчеты ... иммуноглобулинов, в частности препарата "Биовен" украинского производства. Будет собрана наша рабочая группа, которая занимается протоколами, ... они планируют внести этот препарат в протокол лечения, и мы также нашли уже источник, из которого профинансируем и закупим централизованно иммуноглобулины", - сказал Степанов.
Степанов также отметил, что стоимость процесса лечения одного пациента с тяжелым течением болезни составляет 45 тыс. грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры