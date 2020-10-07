Сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений - Служба Коперника
Об этом говорится в пресс-релизы Службы Коперника по изменению климата при Еврокомиссии.
По данным ученых, средняя температура воздуха в сентябре была выше во многих регионах мира за отдельными исключениями, например, - в Исландии. Особенно заметным рост был в Европе, на севере Сибири, в Центральной Азии и в Северной Америке.
Некоторые страны, например Франция, Турция или Израиль, именно в сентябре сообщали о новых температурных рекордах. В Австралии сентябре 2020-го стал вторым самым теплым в истории после 2013 года. В Антарктике температура воздуха была преимущественно выше средней, хотя в некоторых местах даже ниже.
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По оценкам Службы Коперника по изменению климата, сентябрь 2020 года, таким образом, стал самым теплым за всю историю ее наблюдений: температура в этот период была на 0,63 ° C выше среднего значения с 1981 года за этот месяц. Кроме того, это - третий самый теплый месяц, зафиксированный в этом году.
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