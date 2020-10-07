Россия объявила в розыск Тихановскую
7 октября, 2020, 17:08
РФ объявила в розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую
Об этом говорится на сайте МВД РФ, передают "РИА Новости".
Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц на сайте МВД РФ.
Напомним, ранее Светлана Тихановская заявивла, что хочет пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве посредника на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.
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