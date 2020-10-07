Россия объявила в розыск Тихановскую

7 октября, 2020, 17:08

РФ объявила в розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую

Об этом говорится на сайте МВД РФ, передают "РИА Новости".

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц на сайте МВД РФ.

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявивла, что хочет пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве посредника на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

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