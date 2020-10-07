Хотим пригласить Путина на диалог с Лукашенко, - Тихановская

7 октября, 2020, 16:43

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве посредника на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко

Об этом Тихановська сообщила в Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает TUT.by

На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении белорусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси - дело белорусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

"Мы хотим пригласить его (Путина), чтобы он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешней белорусской властью и народом. Мы хотим решить эту проблему, но мы хотим решить эту проблему сами", - сказала Тихановская.

Тихановская также отметила, что Ангела Меркель вовлечена в происходящее в Беларуси, и она могла бы помочь решить нынешний кризис. Лидер белорусской оппозиции добавила, что просила Меркель взять на себя роль лидера в этом процессе.

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