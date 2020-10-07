Хотим пригласить Путина на диалог с Лукашенко, - Тихановская
Об этом Тихановська сообщила в Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает TUT.by
На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении белорусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси - дело белорусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.
Тихановская также отметила, что Ангела Меркель вовлечена в происходящее в Беларуси, и она могла бы помочь решить нынешний кризис. Лидер белорусской оппозиции добавила, что просила Меркель взять на себя роль лидера в этом процессе.
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