 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХотим пригласить Путина на диалог с Лукашенко, - Тихановская

Хотим пригласить Путина на диалог с Лукашенко, - Тихановская


фото: reuters
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве посредника на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко

Об этом Тихановська сообщила в Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает TUT.by

На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении белорусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси - дело белорусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

"Мы хотим пригласить его (Путина), чтобы он был медиатором вместе с лидерами других государств, чтобы простимулировать диалог между нынешней белорусской властью и народом. Мы хотим решить эту проблему, но мы хотим решить эту проблему сами", - сказала Тихановская.

Тихановская также отметила, что Ангела Меркель вовлечена в происходящее в Беларуси, и она могла бы помочь решить нынешний кризис. Лидер белорусской оппозиции добавила, что просила Меркель взять на себя роль лидера в этом процессе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать