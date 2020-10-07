Разумков заявил о невозможности переноса местных выборов

7 октября, 2020, 11:06

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал невозможным перенос местных выборов в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Перенос местных выборов в моем понимании, как главы Верховной Рады Украины, невозможно, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены", - сказал Разумков.

Читайте также. Даже в "красных" карантинных зонах: Степанов рассказал, как голосовать избирателям на самоизоляции и в больницах

Спикер парламента отметил, что единственным исключением может стать указ президента о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

"Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", - сказал Разумков.

При этом спикер Верховной Рады отметил, что ввести чрезвычайное положение можно только на 30 или 60 дней и выборы могут быть отсрочены на это время.

"Отменить проведения выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции", - добавил Разумков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb