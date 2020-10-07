Разумков заявил о невозможности переноса местных выборов
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Перенос местных выборов в моем понимании, как главы Верховной Рады Украины, невозможно, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены", - сказал Разумков.
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Спикер парламента отметил, что единственным исключением может стать указ президента о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.
"Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", - сказал Разумков.
При этом спикер Верховной Рады отметил, что ввести чрезвычайное положение можно только на 30 или 60 дней и выборы могут быть отсрочены на это время.
"Отменить проведения выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции", - добавил Разумков.
- Напомним, президент Владимир Зеленский исключил возможность проведения выборов в ОРДЛО до передачи Украине контроля над границей с РФ.
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