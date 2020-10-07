"Украинский Sotheby's": в Prozorro.Продажи запустили продажу картин и предметов искусства

7 октября, 2020, 16:51

В Prozorro.Продажи запустили продажу картин известных украинских художников, а также предметов искусства

Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.Продажи.

"Лидер рынка онлайн-аукционов Национальная электронная биржа (НЭБ) и Международный фонд "Империя искусств" начинают совместный проект по продаже классической украинской живописи и предметов искусства через единую электронную торговую систему Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении.

По словам управляющей партнерши НЭБ Евгении Божко, на торги будут выставлены картины известных украинских художников.

В свою очередь, генеральный директор международного фонда "Империя Искусств" Юлия Коломиец, убеждена, что продажа через аукцион "Прозорро.Продажи" позволит получить справедливый доход.

"Мы не просто так выбрали электронные аукционы Prozorro.Продажи. Через эту систему уже реализовано лотов на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей ценовым предложением", - цитирует пресс-служба слова Коломиец.

Отмечается, что сначала на торги будут выставлены две картины. Первая из них - "Хутор" Сергея Васильковского 1883, вторая - "Девушка в белом костюме" Лазаря Воловика 1930 года.

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