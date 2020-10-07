Признание различными странами Нагорного Карабаха остановит эскалацию конфликта, - Пашинян

7 октября, 2020, 22:59

Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Euronews, передает "РБК-Украина".

"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки в конфликте с Азербайджаном.

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