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Espreso.tvОбществоПризнание различными странами Нагорного Карабаха остановит эскалацию конфликта, - Пашинян

Признание различными странами Нагорного Карабаха остановит эскалацию конфликта, - Пашинян

Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Euronews, передает "РБК-Украина".

"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал он.

  • Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки в конфликте с Азербайджаном.

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