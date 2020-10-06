Война в Нагорном Карабахе: Армения готова пойти на уступки, - Пашинян

6 октября, 2020, 22:56

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на уступки

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пашиняна, передает Цензор.Нет.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к каким будет готов Азербайджан", - сказал Пашинян.

Уступки возможны в ходе переговоров между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что ситуация должна быть решена на основе взаимных уступок.

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