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Espreso.tvМирПесков заявил, что Путин не планирует никаких контактов с Тихановской

Песков заявил, что Путин не планирует никаких контактов с Тихановской


фото: gettyimages
По словам Дмитрия Пескова, контакты президента России Владимира Путина с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не планируются

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так, по его словам, Тихановская находится на территории Евросоюза, встречается с разными руководителями государств и правительств, не признающих действующего главу Беларуси. Песков отметил, что "там совсем другая ситуация".

"Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Никакие контакты не планируются", - подчеркнул Песков.

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