Песков заявил, что Путин не планирует никаких контактов с Тихановской
7 октября, 2020, 14:21
По словам Дмитрия Пескова, контакты президента России Владимира Путина с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской не планируются
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Так, по его словам, Тихановская находится на территории Евросоюза, встречается с разными руководителями государств и правительств, не признающих действующего главу Беларуси. Песков отметил, что "там совсем другая ситуация".
"Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Никакие контакты не планируются", - подчеркнул Песков.
- Напомним, бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным
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